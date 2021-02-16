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«Бесит эта несправедливость»: Волочкову возмутило отсутствие зрителей на ее концертах 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Волочкову возмутило отсутствие зрителей на ее концертах
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на отсутствие людей в залах во время концертов. Танцовщица, по ее словам, устала выступать перед пустыми партерами.
— Я на протяжении 17 лет приглашала даже бесплатно людей на свои выступления, только чтобы их порадовать и подарить волшебный праздник, — заявила она корреспонденту «Вечерней Москвы». — Говорила всегда: «Приходите, бесплатно, не нужны мне ваши деньги, только посетите концерт». А теперь что? В метро они собираются, в кино собираются, в кафе тоже — яблоку негде упасть. А на бесплатный концерт даже не хотят приходить. Люди, очнитесь! У вас вообще есть совесть и чувство благодарности?
Экс-прима Большого театра призналась, что за последний месяц давала несколько концертов в Москве и области, которые практически никто не посетил:
— Просто меня бесит эта несправедливость. Везде они (люди — прим. «ВМ») массово ходят, нарушая все правила безопасности, а на концерты приходить не хотят. А ведь 14 февраля я представила такую интересную программу в Зеленограде, где шикарный зал на 1200 человек. В итоге выступала для нескольких парочек. Все это так задолбало.
Собеседница «ВМ» также отметила, что продолжит устраивать концерты, пока на ее мероприятия «не начнут ходить толпами».
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