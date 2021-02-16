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«Они пили и я вместе с ними»: бывшая жена Михаила Ефремова с ужасом вспоминает о браке с ним 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Они пили и я вместе с ними»: Добровольская вспомнила брак с Ефремовым
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Евгения Добровольская прожила в браке с Михаилом Ефремовым семь лет, у экс-супругов есть сын Николай, которому в этом году исполнится тридцать. Брак потерпел крах, поскольку оба по-разному представляли себе какой должна быть семейная жизнь.
Евгения Добровольская рассказала, что Михаил Ефремов любил выпить уже тогда. И она часто составляла ему компанию. Молодые супруги жили в небольшой комнате в коммуналке, и у них часто собирались компании.

«Они пили, и я вместе с ними, — призналась Евгения Добровольская. — Не рюмки же я им протирала».

Актриса вспомнила, что подвыпившего Михаила Ефремова всегда тянуло на «подвиги». Он часто ввязывался в драки, из-за которых его забирала милиция. Добровольской приходилось его выручать.

«Ему надо было все время выяснять отношения», — поделилась звезда в интервью для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Напомним, ранее Евгения Добровольская высказывалась о том, что Михаилу Ефремову дали слишком большой срок за ДТП со смертельным исходом.
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Женский форум
Звёзды , Михаил Ефремов , Евгения Добровольская
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