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Волочкову возмутило отсутствие зрителей на ее концертах 

Мария Грибова 2 часа назад
Волочкову возмутило отсутствие зрителей на ее концертах
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова пожаловалась на отсутствие людей в залах во время концертов с ее участием. Этим балерина поделилась с корреспондентом «Вечерней Москвы».

«Я на протяжении 17 лет приглашала даже бесплатно людей на свои выступления, только чтобы их порадовать и подарить волшебный праздник. Говорила всегда: "Приходите, бесплатно, не нужны мне ваши деньги, только посетите концерт". А теперь что? В метро они собираются, в кино собираются, в кафе тоже — яблоку негде упасть. А на бесплатный концерт даже не хотят приходить. Люди, очнитесь! У вас вообще есть совесть и чувство благодарности?»,

— поделилась артистка.
Несмотря на это, Волочкова отметила, что продолжит устраивать концерты, пока на ее мероприятия «не начнут ходить толпами».
Ранее «Рамблер» писал о том, что второй муж Легкоступовой заявил права на наследство.
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