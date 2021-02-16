Волочкову возмутило отсутствие зрителей на ее концертах 

«Я на протяжении 17 лет приглашала даже бесплатно людей на свои выступления, только чтобы их порадовать и подарить волшебный праздник. Говорила всегда: "Приходите, бесплатно, не нужны мне ваши деньги, только посетите концерт". А теперь что? В метро они собираются, в кино собираются, в кафе тоже — яблоку негде упасть. А на бесплатный концерт даже не хотят приходить. Люди, очнитесь! У вас вообще есть совесть и чувство благодарности?»,