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На слуху: Иосиф Пригожин озвучил заработок Сергея Шнурова 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Иосиф Пригожин озвучил заработок Сергея Шнурова
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Дочь Тереховой призналась, что актриса уже десять лет не ходит

Рамблер
Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой заявила, что ее мама находится в своей квартире в стабильном состоянии. По словам Анны, актриса сейчас дома и чувствует себя нормально насколько это возможно.
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Боня пожаловалась на высокие коммунальные платежи за границей

@victoriabonya
Ведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала про огромную "коммуналку" за границей. За электричество в Монако девушке приходится платить около 500 евро (44,5 тысячи рублей) в месяц.
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Бывшая девушка Баскова рассказала, почему не вышла за него замуж

@nikolaibaskov
Российская певица София Кальчева, у которой был продолжительный роман с Николаем Басковым, рассказала, почему не стала создавать с ним семью. Несмотря на то, что Басков несколько раз предлагал ей руку и сердце, девушка отказывала.
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Иосиф Пригожин озвучил заработок Сергея Шнурова

Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и артистом Сергеем Шнуровым начался еще весной прошлого года. Тогда лидер «Ленинграда» назвал продюсера «холеной моськой» и «прошелся» по его супруге Валерии.
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Галустян осудил Сабурова за критику денежных сборов в КВН

@m_galustyan
Михаил Галустян осудил бывшего участника КВН, стендап-комика Нурлана Сабурова. Недавно мужчина подверг критике КВН за систему взносов для участия в юморическом проекте.
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Видео дня. Что будет, если каждый день пить льняное масло
Женский форум 3
Звёзды , Нурлан Сабуров , Михаил Галустян , Маргарита Терехова , Виктория Боня , Николай Басков , София Кальчева , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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