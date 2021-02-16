На слуху: Иосиф Пригожин озвучил заработок Сергея Шнурова 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Рамблер

Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой заявила, что ее мама находится в своей квартире в стабильном состоянии. По словам Анны, актриса сейчас дома и чувствует себя нормально насколько это возможно.

@victoriabonya

Ведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала про огромную "коммуналку" за границей. За электричество в Монако девушке приходится платить около 500 евро (44,5 тысячи рублей) в месяц.

@nikolaibaskov

Российская певица София Кальчева , у которой был продолжительный роман с Николаем Басковым, рассказала, почему не стала создавать с ним семью. Несмотря на то, что Басков несколько раз предлагал ей руку и сердце, девушка отказывала.

Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и артистом Сергеем Шнуровым начался еще весной прошлого года. Тогда лидер «Ленинграда» назвал продюсера «холеной моськой» и «прошелся» по его супруге Валерии.

@m_galustyan

Михаил Галустян осудил бывшего участника КВН, стендап-комика Нурлана Сабурова. Недавно мужчина подверг критике КВН за систему взносов для участия в юморическом проекте.