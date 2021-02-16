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«Они пили и я вместе с ними»: Добровольская вспомнила брак с Ефремовым 

Мария Грибова 1 час назад
Добровольская вспомнила брак с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Актриса Евгения Добровольская прожила в браке с Михаилом Ефремовым семь лет. У бывших супругов есть сын Николай, которому в этом году исполнится тридцать. В интервью для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Добровольская вспомнила брак с актером.
Она рассказала, что Ефремов любил выпить уже тогда, и она часто составляла ему компанию.

«Они пили, и я вместе с ними. Не рюмки же я им протирала»,

— призналась Евгения Добровольская.
Актриса вспомнила, что подвыпившего Михаила Ефремова всегда тянуло на «подвиги». Он часто ввязывался в драки, из-за которых его забирала милиция, и Добровольской приходилось его выручать.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Иосиф Пригожин озвучил заработок Сергея Шнурова.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Евгения Добровольская , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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