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Вскрылась правда о новом избраннике Макеевой 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Вскрылась правда о новом избраннике Макеевой
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Анастасия Макеева высказалась после того, как выяснилось, что у ее нового избранника Романа Малькова четверо детей и жена, которая осталась с наследниками в Словении.

«Я очень люблю детей. Вся эта история меня не касается. Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться».

Анастасия Макеева Между тем в окружении жены Малькова говорят, что во время пандемии мужчина уехал на заработки из Словении в Россию. В июле прошлого года познакомился с актрисой. Он что-то делал на ее участке. Так у них и завязался роман. Вскоре мужчина по смс сообщил жене, что возвращаться к ней не собирается.
При этом знакомые удивлены, что в нем нашла Макеева. У Малькова нет шикарных яхт и дорогих автомобилей. При этом все отмечают, что он плодовитый молодой человек, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Анастасия Макеева уже трижды была замужем. Ее последний избранник — бизнесмен Александр Сакович. Мужчина в какой-то момент стал афишировать свои новые отношения и пара приняли решение официально развестись.
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Звёзды , Александр Сакович , Анастасия Макеева , StarHit
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