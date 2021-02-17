Вскрылась правда о новом избраннике Макеевой 

Актриса Анастасия Макеева высказалась после того, как выяснилось, что у ее нового избранника Романа Малькова четверо детей и жена, которая осталась с наследниками в Словении.

«Я очень люблю детей. Вся эта история меня не касается. Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться».

Анастасия Макеева Между тем в окружении жены Малькова говорят, что во время пандемии мужчина уехал на заработки из Словении в Россию. В июле прошлого года познакомился с актрисой. Он что-то делал на ее участке. Так у них и завязался роман. Вскоре мужчина по смс сообщил жене, что возвращаться к ней не собирается.

При этом знакомые удивлены, что в нем нашла Макеева. У Малькова нет шикарных яхт и дорогих автомобилей. При этом все отмечают, что он плодовитый молодой человек, сообщает «СтарХит».