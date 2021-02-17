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Пригожин рассказал, сколько они с Валерией платят за услуги ЖКХ 

Мира Маркина 5 часов назад
Пригожин рассказал, сколько они с Валерией платят за услуги ЖКХ
Фото: @prigozhin_iosif
В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин рассказал, сколько они с Валерией тратят на коммунальные услуги.

«У нас многоквартирный дом. Нам присылают счета, и мы все оплачиваем. Вот смотрю последнюю квитанцию. ЖКХ — 41 тысяча 975 рублей. И плюс за «Мосэнерго» 20 тысяч рублей. Вот получается 60 с небольшим тысяч. Еще мы платим 2500 рублей за Интернет в месяц и за уборку территории пять тысяч. Если брать мировые стандарты, то услуги ЖКХ у нас не завышены. В Лондоне и Швейцарии в районе тысячи долларов люди платят. В валютном эквиваленте мы приближены к Западу. Но только мы получаем не в валютном эквиваленте. Живем в этой квартире 18 лет»,

— подробно объяснил продюсер.
Пригожин подчеркнул, что больше всего ему обидно за пенсионеров:

«Мама вот у нас. У нее в районе десяти тысяч рублей выходит за коммуналку. У нее пенсия чуть больше этой суммы. Если бы не было нас, то она бы просто не смогла все это оплачивать. У нее квартира небольшая — всего 60 квадратных метров».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин озвучил заработок Шнурова.
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