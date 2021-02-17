Пригожин рассказал, сколько они с Валерией платят за услуги ЖКХ 

«У нас многоквартирный дом. Нам присылают счета, и мы все оплачиваем. Вот смотрю последнюю квитанцию. ЖКХ — 41 тысяча 975 рублей. И плюс за «Мосэнерго» 20 тысяч рублей. Вот получается 60 с небольшим тысяч. Еще мы платим 2500 рублей за Интернет в месяц и за уборку территории пять тысяч. Если брать мировые стандарты, то услуги ЖКХ у нас не завышены. В Лондоне и Швейцарии в районе тысячи долларов люди платят. В валютном эквиваленте мы приближены к Западу. Но только мы получаем не в валютном эквиваленте. Живем в этой квартире 18 лет»,