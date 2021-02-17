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«Эта история меня не касается»: Макеева оправдалась за избранника, оказавшегося многодетным отцом 

Мира Маркина 3 часа назад
Макеева оправдалась за избранника, оказавшегося многодетным отцом
Фото: @makeevan
Анастасия Макеева дала комментарий после того, как стало известно, что у ее возлюбленного Романа Малькова четверо детей и жена, которые остались в Словении.

«Я очень люблю детей. Вся эта история меня не касается. Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться»,

— заявила актриса.
В окружении жены Малькова говорят о том, что во время пандемии мужчина уехал на заработки из Словении в Россию. С Макеевой он познакомился в июле прошлого года, когда работал на ее участке. Спустя какое-то время Роман по СМС доложил жене о том, что не собирается к ней возвращаться. Об этом сообщает "СтарХит".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему супруги изменяют друг другу.
Видео дня. Почему супруги изменяют друг другу
Звёзды , Анастасия Макеева
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