Макеева оправдалась за избранника, оказавшегося многодетным отцом

Анастасия Макеева дала комментарий после того, как стало известно, что у ее возлюбленного Романа Малькова четверо детей и жена, которые остались в Словении.
«Я очень люблю детей. Вся эта история меня не касается. Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться»,
— заявила актриса.
В окружении жены Малькова говорят о том, что во время пандемии мужчина уехал на заработки из Словении в Россию. С Макеевой он познакомился в июле прошлого года, когда работал на ее участке. Спустя какое-то время Роман по СМС доложил жене о том, что не собирается к ней возвращаться. Об этом сообщает "СтарХит".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему супруги изменяют друг другу.