Народный артист России Михаил Боярский попросил забрать его из больницы домой. Об этом его двоюродная сестра Екатерина рассказала « Комсомольской правде ».

«Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут», — подчеркнула собеседница газеты. Родственница актера добавила, что недуг Боярского никак не связан с коронавирусной инфекцией.