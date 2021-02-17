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Боярский попросился домой 

Lenta.ru 2 часа назад
Народный артист России Михаил Боярский попросил забрать его из больницы домой. Об этом его двоюродная сестра Екатерина рассказала «Комсомольской правде».
«Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут», — подчеркнула собеседница газеты. Родственница актера добавила, что недуг Боярского никак не связан с коронавирусной инфекцией.
16 февраля стало известно, что Боярского госпитализировали в больницу №122 в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что он попал в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Анализ показал отрицательный тест на коронавирус. 71-летний артист делал прививку от коронавирусной инфекции в январе.
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Звёзды , Видео , Михаил Боярский , Комсомольская правда
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