Певица Эйва Макс прославилась в 2018 году, когда выпустила песню «Sweet but Psycho». Она стала для нее прорывной и сделала ее известной на весь мир. Несмотря на то, что звезда работает с танцевальными битами, смысл ее текстов совсем невеселый. "Рамблер" рассказывает, как албанка, живущая в США, начала бороться с издевательствами и насилием с помощью песен. 17 февраля ей исполнилось 27 лет.

Родители Эйвы из Албании, но бежали из страны в 1991 году. На протяжении года они жили в одной из церквей Парижа, а потом переехали в США. В школе Эйва уже писала песни и хотела сотрудничать с музыкальными продюсерами, но ей отказывали из-за того, что она несовершеннолетняя.

Сама Эйва рассказывала, что в средней школе подвергалась издевательствам со стороны одноклассников. Однако после этого неприятности в ее жизни не закончились. В одном из интервью она рассказала, что сталкивалась с домогательствами со стороны продюсеров.

"Я не получала ответы на свои демо-версии песен из-за того, что продюсеры хотели провести со мной ночь. Это было действительно противно. Я плакала и думала, что никогда не смогу оказаться в студии с мужчиной", — говорила певица.

В конце концов Эйва нашла своего продюсера, который не требовал от нее отношений. Певица говорит, что нашла утешение в музыке. Свои песни она сочиняет, вспоминая болезненное прошлое, а потом она его отпускает.