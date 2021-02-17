Главная телесваха страны Роза Сябитова назвала главное условие удачного брака. По ее мнению, любой союз похож на американские горки и он не решит всех проблем невесты. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Первое, чему вы должны научиться, это жить по средствам. Например, не покупать каждый год новые гаджеты, чтобы быть в тренде, с умом покупать наряды (желательно не на распродажах). И, главное, научиться копить деньги. Вдруг у будущего мужа не будет хорошо оплачиваемой работы или он ее потеряет. Вы же замуж хотите по любви, а не по расчету?» — написала Сябитова.