Как живет звезда «Гардемарин» Татьяна Лютаева 

Роль в приключенческом фильме «Гардемарины» стала для начинающей актрисы Татьяны Лютаевой первой и успешной. Кстати, она играла вполне реальный исторический персонаж.

Режиссер Светлана Дружинина утвердила ее сразу же, как только увидела. Уж очень Татьяна выделялась внешними данными среди остальных актрис своего времени.

Личная жизнь актрисы оказалась очень бурной. Ради первого супруга — литовского режиссера Олегаса Дитковскиса, который был старше ее на 10 лет, она переехала в Литву. Беременная первым ребенком, она снималась в «Гардемаринах». Родила дочь Агнию, но вскоре брак распался.

Уезжать из Литвы Лютаева не спешила и вскоре встретила своего второго мужа, тоже режиссера и отца своего сына — Рокаса Раманаускаса. Второй муж оказался младше актрисы. Через семь лет и этот брак распался.

Любопытно, что с обоими бывшими мужьями у Лютаевой сохранились дружеские отношения. Она признавалась, что вполне спокойно приезжает в Литву погостить и останавливается в доме первого мужа и его нынешней жены.

После второго развода Татьяна вернулась в Москву и начала практически заново строить карьеру в кино. В 2006 году она встретила оператора Дмитрия Мишина. Они прожили вместе в неофициальном браке несколько лет.

Актриса уверяла, что он не похож ни на одного из ее предыдущих мужей, заботливый, ласковый, прекрасно относится к ее детям и маме. Однако, и эти отношения через четыре года себя исчерпали.

Сегодня артистка не распространяется о своей личной жизни. Однако, не раз давала понять, что в ее жизни есть мужчина. Она до сих пор востребована в профессии. Много снимается, снимает сама. На ее счету более 100 картин. Недавно вышел ее режиссерский дебют — фильм «Камень, ножницы, бумага». Главную роль сыграла дочь Агния.

Дочь пошла по стопам родителей и стала актрисой, а сын Доминик недавно получил диплом МГУ . Своей самой близкой подругой считает актрису Екатерину Климову . Женщины дружат еще с тех пор, когда Лютаева жила в Вильнюсе, а Климова приезжала в Литву на гастроли.

Сегодня красавице Анастасии Ягужинской 55 лет. Она прекрасно выглядит и счастливая бабушка двух внуков.