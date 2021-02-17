«Какая-то трещина случилась»: Укупник рассказал о разводе с первой женой

Певец и композитор Аркадий Укупник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своей первой женой.

«Моя первую жену звали Ольга. Я пошел в синагогу на какой-то праздник. И увидел девушку. Она мне очень понравилась. Мы как-то быстро стали встречаться, а затем поженились. Причем я вообще-то в шутку предложил сыграть свадьбу. Она согласилась. У нас родился ребенок. Все было до какой-то поры прекрасно».

Как отметил исполнитель, семейная жизнь через несколько лет дала трещину.

«В какой-то момент я собрал вещи и снял квартиру. Был у нас скандал. Пришла ее мама. Что-то у меня надломилось тогда внутри. Какая-то трещина случилась. Сыну было всего годика два, когда мы приняли решение расстаться», — заявил Укупник.

Аркадий Укупник — известный российский певец и композитор. В 2004 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.