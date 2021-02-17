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«В какой-то момент я собрал вещи и снял квартиру»: Укупник рассказал, почему развелся с первой женой 

Teleprogramma.pro и ещё 4 21 час назад
«Какая-то трещина случилась»: Укупник рассказал о разводе с первой женой
Фото: Globallookpress.com
Певец и композитор Аркадий Укупник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своей первой женой.
«Моя первую жену звали Ольга. Я пошел в синагогу на какой-то праздник. И увидел девушку. Она мне очень понравилась. Мы как-то быстро стали встречаться, а затем поженились. Причем я вообще-то в шутку предложил сыграть свадьбу. Она согласилась. У нас родился ребенок. Все было до какой-то поры прекрасно».
Как отметил исполнитель, семейная жизнь через несколько лет дала трещину.
«В какой-то момент я собрал вещи и снял квартиру. Был у нас скандал. Пришла ее мама. Что-то у меня надломилось тогда внутри. Какая-то трещина случилась. Сыну было всего годика два, когда мы приняли решение расстаться», — заявил Укупник.
Аркадий Укупник — известный российский певец и композитор. В 2004 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.
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Звёзды , Аркадий Укупник
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