Дмитрий Нагиев сравнил свой заработок с зарплатой сына 

Артист по праву считается одним из самых востребованных, поэтому его гонорары очень высоки. Недавно актер порассуждал на эту тему, приведя для сравнения зарплату сына.

Наследник Нагиева решил пойти по стопам своего звездного отца и тоже избрал для себя профессию актера. Кирилл снимается в кино, а также работает в театре. В недавнем интервью Дмитрий поделился, что время от времени сын позволяет себе давать советы по поводу выбора работы. Так, Кирилл неоднократно намекал Нагиеву, что ему не стоит принимать участие в той или иной программе.

Дмитрий имеет свое мнение на этот счет. Артист отметил: с наступлением пандемии все встало на свои места. Оказалось, что деньги, заработанные на, казалось бы, ненужном проекте, в этот период пришлись очень кстати.

Нагиев отметил: у него и у наследника разные взгляды по поводу работы и творчества. Актер привел пример того, что Кириллу нравится работать в театре, и он получает удовольствие, исполняя семь главных ролей в разных спектаклях. Однако при этом наследник зарабатывает всего 20 тысяч рублей, что для Нагиева неприемлемо. Артист подчеркнул, что в такие годы он не мог себе позволить подобного, а сейчас такое желание у него отсутствует.

Свои доходы актер раскрывать не стал, но понятно, что они несоизмеримо больше, чем заработки Кирилла. При том Дмитрий подчеркнул, что пандемия не обошла его стороной, как и других артистов, однако он может позволить себе не нуждаться и даже помогать материально некоторым людям.