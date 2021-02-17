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Нагиев сравнил свои доходы с зарплатой сына 

Анна Арсеньева 1 час назад
Нагиев сравнил свои доходы с зарплатой сына
Фото: @nagiev.universal
Шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, сколько зарабатывает его сын Кирилл. Молодой человек работает актером в Театре имени Ленсовета и получает в разы меньше звездного отца.
Как признался Нагиев в интервью порталу wday.ru, наследник часто дает ему советы по поводу того, где сниматься, а где — нет. Однако у отца и сына разные взгляды на жизнь и творчество.

"Ему нравится работать за 20 тысяч в театре и играть там семь главных ролей. Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу", — рассказал шоумен.

Дмитрий Нагиев зарабатывает гораздо больше сына. Называть сумму своих заработков он не стал, но, по его словам, пандемия сильно отразилась и на его бюджете.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Нагиев высказался о Криде в "Голосе".
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