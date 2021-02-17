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На слуху: Боярский попросил забрать его из больницы 

Анна Арсеньева 3 часа назад
На слуху: Боярский попросил забрать его из больницы
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Меньшова объяснила, почему ушла из шоу с Галкиным

@juliavmenshova
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, почему ушла из шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, которое более двух лет вела вместе с Максимом Галкиным.
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Пригожин рассказал, сколько они с Валерией платят за услуги ЖКХ

@prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин рассказал, сколько они с Валерией тратят на коммунальные услуги. Супруги живут в многоквартирном доме и оплачивают все счета.
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Макеева оправдалась за избранника, оказавшегося многодетным отцом

@makeevan
Анастасия Макеева дала комментарий после того, как стало известно, что у ее возлюбленного Романа Малькова четверо детей и жена, которые остались в Словении.
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Боярский попросил, чтобы его забрали из больницы

@boyarskiy_official
Сын Михаила Боярского Сергей в беседе с РИА Новости рассказал о состоянии отца. Во вторник сообщалось, что музыкант был госпитализирован в Санкт-Петербурге.
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"Он еще ничего не сделал в жизни": Нагиев — о Криде в "Голосе"

Шоумен Дмитрий Нагиев высказался о выборе певца Егора Крида в качестве наставника шоу "Голос. Дети". По мнению телеведущего, артист еще сам пока не дорос.
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Видео дня. Почему супруги изменяют друг другу
Женский форум 2
Звёзды , Крид , Дмитрий Нагиев , Михаил Боярский , Юлия Меньшова , Максим Галкин , Иосиф Пригожин , Анастасия Макеева , РИА Новости
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