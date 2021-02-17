На слуху: Боярский попросил забрать его из больницы 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, почему ушла из шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, которое более двух лет вела вместе с Максимом Галкиным.

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Иосиф Пригожин рассказал, сколько они с Валерией тратят на коммунальные услуги. Супруги живут в многоквартирном доме и оплачивают все счета.

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Анастасия Макеева дала комментарий после того, как стало известно, что у ее возлюбленного Романа Малькова четверо детей и жена, которые остались в Словении.

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Сын Михаила Боярского Сергей в беседе с РИА Новости рассказал о состоянии отца. Во вторник сообщалось, что музыкант был госпитализирован в Санкт-Петербурге.

Шоумен Дмитрий Нагиев высказался о выборе певца Егора Крида в качестве наставника шоу "Голос. Дети". По мнению телеведущего, артист еще сам пока не дорос.