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Джигурда женится на олимпийской чемпионке во второй раз 

Lenta.ru 3 часа назад
Джигурда женится на олимпийской чемпионке во второй раз
Фото: Lenta.ru
Артист Никита Джигурда во второй раз женится на олимпийской чемпионке Марине Анисиной. Об этом он рассказал газете «Комсомольская правда».
Свадьба запланирована на 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе.

«Я планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008 году, но уговорили на 22 февраля», — объяснил он, добавив, что ему нравится дата бракосочетания — 22.02.2021.

Джигурда отметил, что любит Анисину с 2007 года: «Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете». Он заявил, что помирился с Анисиной еще год назад, однако пандемия коронавируса помешала их планам.
Впервые артист и спортсменка поженились в 2008 году. В браке у них родились двое детей. В 2016-м Анисина решила развестись с Джигурдой из-за его неадекватности.
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Звёзды , Никита Джигурда , Марина Анисина , Комсомольская правда
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