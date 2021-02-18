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Жорин рассказал о наследниках имущества Андрея Мягкова 

Слово и Дело и ещё 1 2 часа назад
Жорин рассказал о наследниках имущества Андрея Мягкова
Фото: Слово и Дело
Все имущество Андрея Мягкова, скончавшегося на 83-м году жизни, должно перейти его жене Анастасии Вознесенской. Это связано с отсутствием детей у супругов, а также с кончиной родителей актера. Об этом в беседе с iReactor рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Если нет детей и родители не живы, все наследство достанется супруге. Потому что дети, родители и супруга — наследники первой очереди. Если завещания не было, все имущество получит она», — делится специалист.

Сергей Жорин объясняет, что супруга получит имущество даже в том случае, если есть некое завещание без ее имени. Однако такая ситуация не представляется возможной, так как Мягков и Вознесенская прожили душа в душу 58 лет и никогда не расставались.

«Не получить наследство Вознесенская может только при одном условии: если будет признана недостойным наследником. То есть, если она какие-то там незаконные действия предпринимала в отношении наследодателя. Что конечно маловероятно. Скорее всего, она все получит», — заключил адвокат.

«Слово и Дело» уже писало о том, что в последние годы Андрей Мягков мало появлялся в театре и кино, а также не светских мероприятиях. В одном из документальных фильмов режиссер Евгений Каменькович рассказывал о том, что актер никогда не приходил на репетиции, если болела его супруга.
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Звёзды , Евгений Каменькович , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Сергей Жорин
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