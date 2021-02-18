Жорин рассказал о наследниках имущества Андрея Мягкова 

«Если нет детей и родители не живы, все наследство достанется супруге. Потому что дети, родители и супруга — наследники первой очереди. Если завещания не было, все имущество получит она», — делится специалист.

Сергей Жорин объясняет, что супруга получит имущество даже в том случае, если есть некое завещание без ее имени. Однако такая ситуация не представляется возможной, так как Мягков и Вознесенская прожили душа в душу 58 лет и никогда не расставались.

«Не получить наследство Вознесенская может только при одном условии: если будет признана недостойным наследником. То есть, если она какие-то там незаконные действия предпринимала в отношении наследодателя. Что конечно маловероятно. Скорее всего, она все получит», — заключил адвокат.