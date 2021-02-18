Меньшова рассказала об унизительном интервью с Максаковой 

Юлии Меньшовой не раз приходилось сталкиваться с трудными гостями своей программы «Наедине со всеми», и одной из таких стала Людмила Максакова . Историей интервью Меньшова поделилась в разговоре с Надеждой Стрелец для ее шоу на YouTube.

«Ничего не предвещало, что интервью с Максаковой будет разворачиваться таким образом. Мы стояли с ней до начала интервью, дружелюбно друг другу улыбнулись, пошутили. Началось интервью, и Максакова начала менять вектор, затыкать меня. Но вся театральная Москва знала, что она человек сложный»,

— вспоминает Юлия.

На протяжении разговора Меньшова пыталась найти разные подходы к гостье, однако Максакова даже угрожала, что передача не выйдет в эфир.

«В какой-то момент я была потеряна, так как она агрессивно начала на меня нападать. А потом ты понимаешь, что это портрет. Я перестала бороться с ситуацией. Она сказала: "Здесь правила задаю я". "Окей", — ответила я — Вопросы задаю я, а правила — вы",

— поделилась телеведущая.

Несмотря на всю ситуацию, программа вышла в эфир. Меньшова не побоялась того, что люди увидят, как оперная звезда ее унижала.