Ещё
Далее:
Читайте также:

Оценено наследство Андрея Мягкова 

Lenta.ru и ещё 1 18 минут назад
Оценено наследство Андрея Мягкова
Фото: Lenta.ru
Из недвижимого имущества у народного артиста России Андрея Мягкова были только квартира и дача. Наследство актера оценила «Комсомольская правда».
По информации издания, Мягков жил скромно, отказывался от крупных гонораров. Лишь изредка он соглашался на съемки в кино и театральные постановки. В издании сослались на интервью Дмитрию Гордону, в котором Мягков говорил:

«Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли В материальном смысле я, может быть, не благоденствую. Перед те, как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит».

По оценке «Комсомольской правды», в качестве пенсии, учитывая все надбавки, народный артист России получал около 60 тысяч рублей в месяц.
С советских времен у Мягкова и его супруги имелась квартира в районе Дорогомилово и дачный участок в Подмосковье. В семье была одна машина — Volkswagen Tiguan. Из прямых наследников актера только его жена — 77-летняя Анастасия Вознесенская. Детей у пары не было.
Видео дня. Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Последние новости
СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день
Женский форум
Звёзды , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Дмитрий Гордон , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение