Оценено наследство Андрея Мягкова 

Из недвижимого имущества у народного артиста России Андрея Мягкова были только квартира и дача. Наследство актера оценила «Комсомольская правда».
По информации издания, Мягков жил скромно, отказывался от крупных гонораров. Лишь изредка он соглашался на съемки в кино и театральные постановки. В издании сослались на интервью Дмитрию Гордону, в котором Мягков говорил:
«Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли В материальном смысле я, может быть, не благоденствую. Перед те, как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит».
По оценке «Комсомольской правды», в качестве пенсии, учитывая все надбавки, народный артист России получал около 60 тысяч рублей в месяц.
С советских времен у Мягкова и его супруги имелась квартира в районе Дорогомилово и дачный участок в Подмосковье. В семье была одна машина — Volkswagen Tiguan. Из прямых наследников актера только его жена — 77-летняя Анастасия Вознесенская. Детей у пары не было.