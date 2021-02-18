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Оценено наследство актера Андрея Мягкова 

Мария Грибова 10 минут назад
Оценено наследство актера Андрея Мягкова
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Наследство актера оценила «Комсомольская правда». Сообщается, что из недвижимого имущества у народного артиста России Андрея Мягкова были только квартира и дача.
Мягков жил скромно, поскольку отказывался от крупных гонораров. Он довольно редко соглашался на съемки в кино и театральные постановки. Издание сослалось на интервью Дмитрию Гордону:

«Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли В материальном смысле я, может быть, не благоденствую. Перед те, как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит».

Также известно, что артист в качестве пенсии, учитывая все надбавки, получал около 60 тысяч рублей в месяц.
У Мягкова и и его супруги имелась квартира в районе Дорогомилово и дачный участок в Подмосковье. В семье была одна машина — Volkswagen Tiguan.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Мягков , Дмитрий Гордон , Комсомольская правда
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