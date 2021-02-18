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«Я заплатил в месяц только за свет 24 тысячи рублей»: Никас Сафронов о своих тратах на коммуналку 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
«Я заплатил только за свет 24 тысячи рублей»: Сафронов о тратах на коммуналку
Фото: Globallookpress.com
Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил свои траты на услуги ЖКХ.
«У меня есть человек, который занимается за меня оплатой всех услуг ЖКХ. Это моя помощница. Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно».
Как отметил Сафронов, в России мягкая и лояльная система ЖКХ.
«Никто никого не выселяет за просроченные платежи. Если у тебя есть доходность, то все рано или поздно оплатишь. А вот пенсионерам, конечно, тяжело. Пенсии все-таки невысокие. У меня на верхнем этаже все время горит свет, в моей студии. Я заплатил в месяц только за свет 24 тысячи рублей», — сказал Никас Сафронов.
Ранее телеведущий Максим Галкин отмечал, что ему приходится платить серьезные суммы за коммуналку в своем замке в деревне Грязь. Юморист даже экономит на лампочках в люстре, покупая не самые мощные. Смотрите также:
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