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Рита Дакота осудила обматерившую обслуживающий персонал блогершу 

Lenta.ru 3 часа назад
Рита Дакота осудила обматерившую обслуживающий персонал блогершу
Фото: РИА Новости
Исполнительница Рита Дакота осудила блогершу Инстасамку, обматерившую обслуживающий персонал из-за опоздания. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Певица вспомнила, что и сама работала визажисткой и «красила в старших классах за небольшую денежку девчонок на выпускной». Кроме того, в молодости она работала посудомойщицей, официанткой, бэк-вокалисткой в караоке и раздавала листовки в торговых центрах.

«Я обслуживала людей много лет. Я и сейчас обслуживаю: пою для них, записываю музыку, веду блог и снимаю курсы для музыкантов. Я служу людям», — написала Дакота.

Она обратилась к визажисткам, которые сотрудничали с блогершей, и попросила их связаться со своим менеджером. Певица пообещала, что компенсирует стоимость разбитой косметики.
Дакота добавила, что Инстасамка ошиблась, позволив себе такое поведение в отношении подчиненных.
«Она очень сильно заблудилась, и я хочу обнять ее внутреннего травмированного ребенка и шепнуть на ушко, что он свернул не туда и надо поскорее оттуда выбираться», — отметила артистка.
Ранее в феврале блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, унизила визажисток за опоздание, а затем обматерила их. Она записала происходящее на видео и выкинула вещи своих сотрудниц за дверь.
«Вы — обслуживающий персонал, который будет всегда сидеть и винить всех в том, что вы *** (плохо) живете. Вы нищие *** (уроды), которые никогда в своей жизни ничего не поменяют», — заявила она, а затем плюнула в камеру.
Кроме того, Инстасамка пообещала, что теперь будет организовывать опрос в соцсети, как поступить с плохо работающим сотрудником — «вытряхнуть на него пепельницу или облить мочой».
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