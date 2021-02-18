Никас Сафронов озвучил свои траты за коммуналку 

Художник Никас Сафронов рассказал о своих тратах за коммуналку. Этим он поделился в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.
«У меня есть человек, который занимается за меня оплатой всех услуг ЖКХ. Это моя помощница. Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно»,
— поделился Сафронов. И добавил, что как-то за месяц заплатил только за свет 24 тысячи рублей.
Он также отметил, что в России мягкая и лояльная система ЖКХ:
«Никто никого не выселяет за просроченные платежи. Если у тебя есть доходность, то все рано или поздно оплатишь».
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