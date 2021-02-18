Никас Сафронов озвучил свои траты за коммуналку 

«У меня есть человек, который занимается за меня оплатой всех услуг ЖКХ. Это моя помощница. Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно»,