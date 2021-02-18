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Никас Сафронов озвучил свои траты за коммуналку 

Мария Грибова 3 часа назад
Никас Сафронов озвучил свои траты за коммуналку
Фото: РИА Новости
Художник Никас Сафронов рассказал о своих тратах за коммуналку. Этим он поделился в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

«У меня есть человек, который занимается за меня оплатой всех услуг ЖКХ. Это моя помощница. Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно»,

— поделился Сафронов. И добавил, что как-то за месяц заплатил только за свет 24 тысячи рублей.
Он также отметил, что в России мягкая и лояльная система ЖКХ:

«Никто никого не выселяет за просроченные платежи. Если у тебя есть доходность, то все рано или поздно оплатишь».

Ранее «Рамблер» писал о том, что оценено наследство актера Андрея Мягкова.
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