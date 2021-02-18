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На слуху: Бортич рассказала о своем заработке 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Бортич рассказала о своем заработке
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Собрал вещи и снял квартиру»: Укупник раскрыл причины развода

Артист рассказал, что его первую супругу звали Ольга. Он встретил ее в синагоге и сразу влюбился. Все завертелось очень быстро, сыграли свадьбу и стали вместе жить. Вскоре родился ребенок. До определенной поры все шло прекрасно, но потом взаимопонимание пропало.
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Меньшова рассказала об унизительном интервью с Максаковой

Юлии Меньшовой не раз приходилось сталкиваться с трудными гостями своей программы «Наедине со всеми», и одной из таких стала Людмила Максакова.
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Оценено наследство актера Андрея Мягкова

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Мягков жил скромно, поскольку отказывался от крупных гонораров. Он довольно редко соглашался на съемки в кино и театральные постановки. Сообщается, что из недвижимого имущества у народного артиста России Андрея Мягкова были только квартира и дача.
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«Знаю, что есть слух про какие-то 300 тысяч, которые я получаю»

Актриса Александра Бортич стала гостьей шоу Юрия Дудя. В числе других вопросов она немного коснулась и темы своего заработка, при этом отказавшись напрямую отвечать о том, сколько именно зарабатывает за день съемок.
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Джигурда женится на олимпийской чемпионке во второй раз

Артист Никита Джигурда во второй раз женится на олимпийской чемпионке Марине Анисиной. Свадьба запланирована на 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе.
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Видео дня. Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Женский форум 2
Звёзды , Никита Джигурда , Андрей Мягков , Юлия Меньшова , Людмила Максакова , Александра Бортич , Марина Анисина , РИА Новости
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