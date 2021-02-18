На слуху: Бортич рассказала о своем заработке 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Артист рассказал, что его первую супругу звали Ольга. Он встретил ее в синагоге и сразу влюбился. Все завертелось очень быстро, сыграли свадьбу и стали вместе жить. Вскоре родился ребенок. До определенной поры все шло прекрасно, но потом взаимопонимание пропало.

Юлии Меньшовой не раз приходилось сталкиваться с трудными гостями своей программы «Наедине со всеми», и одной из таких стала Людмила Максакова.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Мягков жил скромно, поскольку отказывался от крупных гонораров. Он довольно редко соглашался на съемки в кино и театральные постановки. Сообщается, что из недвижимого имущества у народного артиста России Андрея Мягкова были только квартира и дача.

Актриса Александра Бортич стала гостьей шоу Юрия Дудя. В числе других вопросов она немного коснулась и темы своего заработка, при этом отказавшись напрямую отвечать о том, сколько именно зарабатывает за день съемок.