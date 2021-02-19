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Почему у Мягкова и Вознесенской не родилось наследников 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Почему у Мягкова и Вознесенской не родилось наследников
Фото: Teleprogramma.pro
Актеры Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили в счастливом браке долгие 55 лет. Звезде картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» порой приписывали романы на стороне. То с польской актрисой Барбарой Брыльской, то с Алисой Фрейндлих. На самом деле Мягков любил всегда одну женщину — свою жену.
Они познакомились в Школе-студии МХАТ. Ему было 23 года, а ей 17 лет. У еще никому не известных молодых людей сразу же вспыхнул роман. Свадьбу они сыграли в 1963 году. больше по теме
Артисты избегали в редких беседах с журналистами тему отсутствия детей в своей жизни. Но позже все же признались, что наследников не завели из-за напряженной работы. Мягков, к примеру, отмечал, что из-за профессии личная жизнь у них с женой всегда отходила на второй план. Его супруга говорила, что они не видели свою жизнь без театра и вне театра.

«Мы хотели, конечно, детей. Но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало, не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать».

Анастасия Вознесенская Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. У него были серьезные проблемы с сердцем в последние годы жизни, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Алиса Фрейндлих , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Барбара Брыльска , Комсомольская правда
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