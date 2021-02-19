Почему у Мягкова и Вознесенской не родилось наследников 

Они познакомились в Школе-студии МХАТ. Ему было 23 года, а ей 17 лет. У еще никому не известных молодых людей сразу же вспыхнул роман. Свадьбу они сыграли в 1963 году. больше по теме

Артисты избегали в редких беседах с журналистами тему отсутствия детей в своей жизни. Но позже все же признались, что наследников не завели из-за напряженной работы. Мягков, к примеру, отмечал, что из-за профессии личная жизнь у них с женой всегда отходила на второй план. Его супруга говорила, что они не видели свою жизнь без театра и вне театра.

«Мы хотели, конечно, детей. Но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало, не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать».