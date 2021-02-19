«Я давно заслужил право жить так, как хочу!»: Лазарев о личной жизни

«Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!»