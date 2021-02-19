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«Я давно заслужил право жить так, как хочу!»: Лазарев высказался о личной жизни 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Я давно заслужил право жить так, как хочу!»: Лазарев о личной жизни
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Сергей Лазарев заявил, что за последние 20 лет журналисты о нем что только не писали. Он спокойно относится к сплетням вокруг своего имени и уже давно перестал на них реагировать. Как заметил исполнитель, примерно 80 процентов новостей о нем не соответствуют действительности.

«Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!»

Сергей Лазарев Как отметил исполнитель, с бывшим партнером по группе «SMASH!» Владом Топаловым у них были разные периоды в отношениях. После распада коллектива сохранялись некоторые недомолвки. С годами все это позабыто. По словам Лазарева, потерять близкого человека очень просто, а вот восстановить отношения — нелегко. Сегодня они с Топаловым уже отцы и делить им просто нечего. Они нормально общаются, сообщает «Собеседник».
Напомним, что у Сергея Лазарева двое детей. Кто их мать, он никогда не рассказывал прессе.
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Звёзды , Сергей Лазарев , Влад Топалов , ИД "Собеседник"
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