«Меня сейчас можно только убить»: как политика поменяла жизнь Лазаревой 

«С возрастом вызовов и испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя. Еще помните, что если у вас заканчиваются силы, будьте любезны остановиться и восстановиться. Нужно совершенно иначе относиться к себе», — рассказала Лазарева в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».