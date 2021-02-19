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«Меня сейчас можно только убить»: как политика поменяла жизнь Лазаревой 

Даня Виттиг 4 часа назад
«Меня сейчас можно только убить»: как политика поменяла жизнь Лазаревой
Фото: @lazarevatut
В нулевых Татьяна Лазарева была одной из главных комедийных актрис страны. А потом в один момент звезда исчезла с экранов. Актриса рассказала изданию StarHit, что на это повлияла ее гражданская позиция.

«Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Все остальное уже было сделано в 2012 году. Поэтому я не боюсь говорить то, что думаю. Я уважаю людей с иной точкой зрения и хочу, чтобы они тоже уважали меня», — подчеркнула Татьяна.

При этом супруг Лазаревой Михаил Шац сейчас работает на телевидении и ведет шоу «Дело было вечером». Но Татьяну вернуться к съемкам так и не зовут.

«Миша работает, да. Он даже предлагал там кому-то меня вернуть, но они сказали: «Нет, тебя мы зовем, а ее не будем».

Однако актриса заявила, что на YouTube ей хорошо из-за свободы, которую предлагает площадка.

«С возрастом вызовов и испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя. Еще помните, что если у вас заканчиваются силы, будьте любезны остановиться и восстановиться. Нужно совершенно иначе относиться к себе», — рассказала Лазарева в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Лазарева рада, что ее поддерживают близкие, которые всегда готовы выслушать.
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