«Меня сейчас можно только убить»: как политика поменяла жизнь Лазаревой 

«Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Все остальное уже было сделано в 2012 году. Поэтому я не боюсь говорить то, что думаю. Я уважаю людей с иной точкой зрения и хочу, чтобы они тоже уважали меня», — подчеркнула Татьяна.
«Миша работает, да. Он даже предлагал там кому-то меня вернуть, но они сказали: «Нет, тебя мы зовем, а ее не будем».
«С возрастом вызовов и испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя. Еще помните, что если у вас заканчиваются силы, будьте любезны остановиться и восстановиться. Нужно совершенно иначе относиться к себе», — рассказала Лазарева в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».