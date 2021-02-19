Как сейчас живет звезда «нулевых» Татьяна Буланова 

Певица Татьяна Буланова прославилась в 90-х годах и продолжала собирать концертные залы в "нулевых". Она известна благодаря многим хитам, например, "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой сон" и другим. Однако когда слава певицы начала спадать, она не старалась вновь напомнить о себе с помощью музыкальных композиций. "Рамблер" рассказывает, где сейчас звезда "нулевых" Татьяна Буланова.

Она начала сольную карьеру в середине 90-х и долго искала свой образ. В начале 2000-х ее песни набирали популярность. Некоторые композиции, которые она записала, играли в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

Карьера Булановой пошла на спад в 2005 году. Она пыталась вновь выпускать альбомы и песни, но они уже не становились хитами. Она пошла на ТВ и участвовала во многих телешоу, а потом и стала ведущей.

Буланова также пыталась вернуться в музыку, но у нее это не получилось, несмотря на то, что она долго работала над новым альбомом.

Сейчас певица иногда появляется на ТВ и выпускает собственные композиции. Она воспитывает двоих сыновей и занимается благотворительностью.