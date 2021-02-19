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«Два года подряд ездим в отель»: Сергей Светлаков рассказал, как сохраняет гармонию в отношениях с женой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 19 февраля 2021
Светлаков рассказал, как сохраняет гармонию в отношениях с женой
Фото: Иван Макеев/«Комсомольская правда»
Известный шоумен Сергей Светлаков почти восемь лет счастлив в браке со своей второй женой Антониной Чеботаревой, подарившей ему за это время двух прекрасных сыновей.
Несмотря на востребованность в профессии и дикую занятость, Сергей Светлаков много времени уделяет семье и старается баловать жену Антонину. Любимая женщина шоумена всегда получает подарок на День святого Валентина.
«Пять лет назад мне было все равно, как я проведу День всех влюбленных. Сейчас уже нет, жена ждет подарка хотя бы в виде какого-то похода в кино. Мы два года подряд ездим за город, в отель, убегаем от детей и проводим время вдвоем», — поделился артист во время беседы с сайтом Teleprogramma.pro.
Сергей Светлаков выразил уверенность, что со временем 14 февраля вполне может получить статус государственного праздника, как и День матери, кстати.
«Вот я верю, что через 15 лет все будут праздновать День матери и 14 февраля. И откуда они пришли, вообще не важно. Потому что за ними есть нравственная суть. Любовь и мама — это основополагающие вещи для любого человека», — отметил Сергей Светлаков в разговоре с Teleprogramma.pro
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