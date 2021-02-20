Лолита рассекретила нового возлюбленного и подтвердила замужество 

«У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшихся от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой», — сообщает певица.