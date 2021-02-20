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Лолита рассекретила нового возлюбленного и подтвердила замужество 

Passion.ru 1 час назад
Лолита рассекретила нового возлюбленного и подтвердила замужество
Фото: РИА Новости
В начале года Лолита в шоу «Маска» на НТВ проговорилась, что вышла замуж в шестой раз. «Я вообще-то уже замужем!» — сообщила тогда певица Филиппу Киркорову, который объяснял ее цветущий вид влюбленностью.
В интервью порталу «Дни.ру» Лолита рассекретила нового избранника и рассказала о статусе их отношений. По словам исполнительницы, она не относится к штампу в паспорте серьезно, как это было в юности. В беседе звезда подтвердила, что вышла замуж, но на этот раз решила обойтись без традиционной свадьбы, а лишь зарегистрировала брак с избранником.

«У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшихся от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой», — сообщает певица.

Избранника Лолиты зовут Роман и он, по ее словам, не публичный человек. Возлюбленный артистки занимается бизнесом и уважает ее желание строить карьеру. Звезда предупредила, что не хочет афишировать личную жизнь, поэтому откажется от обложек в журналах и съемок на ТВ с супругом.
Напомним, что ранее Лолита на дне рождения Ольги Бузовой поддержала исполнительницу трогательной речью. Звезда добавила, что всегда будет рядом с подругой.
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