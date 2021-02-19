Анатолий Руденко: романы с актрисами, один брак и карьера в сериалах

Успешному актеру Анатолию Руденко уже 38 лет. Он все также продолжает сниматься в кино, не уходя от амплуа романтичного главного героя в мелодрамах. Личная жизнь звезды сериалов кажется зрителям еще насыщеннее: несколько романов с известными актрисами и всего один брак. Кто покорил сердце Анатолия Руденко?

Предрасположенность к искусству у Анатолия Руденко в крови. Его родители, Кирилл Макеенко и Любовь Руденко , известные актеры, а бабушка — по матери Дина Солдатова, тоже блистала когда-то в кино. Неудивительно, что на телеэкране Анатолий появился уже в возрасте 13 лет. Он снялся в фильме «Привет, дуралеи!» (1996) самого Эльдара Рязанова

Руденко не захотел отходить от семейного дела и стал актером, получив образование в Щукинском училище. Уже на первом курсе Анатолия стали приглашать в различные сериалы. В какой-то степени это определило его дальнейшую карьеру. Руденко снялся в более 70 кинолент, большинство из которых — это мелодрамы. В них актер играет романтичных главных героев, отважных и преданных.

Клео.Ру

Руденко запомнился многим зрителям по таким известным фильмам и сериалам, как «Простые истины» (1999-2003), «Бедная Настя» (2003-2004), «Две судьбы 2» (2005), «И все-таки я люблю…» (2008). Часто в кинопроектах Руденко примеряет военную форму, играя благородных офицеров.

Личная жизнь у Анатолия весьма насыщенная. Актер может похвастаться несколькими романами с успешными коллегами по цеху. Первой любовью Руденко стала начинающая актриса Ольга Семина , с которой он познакомился во времена студенчества. Судьба свела их на съемочной площадке, закрутился роман, но чувства актеров быстро угасли.

Клео.Ру

Затем длительный промежуток времени Анатолий Руденко встречался с Татьяной Арнтгольц . Они были красивой парой, мечтали о создании семьи, но союз все-таки распался. Руденко переключился на Дарью Повереннову , которая была старше его на 10 лет. Эти отношения обсуждали все зрители, не веря в их искренность. Четыре года пара прожила вместе, но ни к чему более серьезному не пришла.