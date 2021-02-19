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Знаменитые женщины, которые вынуждены содержать мужа и детей 

Клео.Ру 3 часа назад
Дамы из нашего рейтинга никогда не надеялись на мужчин и брали все в свои руки.
Лолита Милявская
1/6  Лолита Милявская
Фото: Клео.Ру
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Лолита Милявская
2/6  Лолита Милявская
Фото: Клео.Ру
Мария Порошина
3/6  Мария Порошина
Фото: Клео.Ру
Мария Порошина
4/6  Мария Порошина
Фото: Клео.Ру
Олеся Железняк
5/6  Олеся Железняк
Фото: Клео.Ру
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Олеся Железняк
6/6  Олеся Железняк
Фото: Клео.Ру
Дамы из нашего рейтинга никогда не надеялись на мужчин и брали все в свои руки. Такой силе воле и закалке позавидует любой представитель сильного пола.

Лолита Милявская

У певицы была очень богатая и насыщенная жизнь. У звезды есть ребенок и 5 браков за плечами.
Единственная дочь знаменитости родилась в браке с Александром Цекало. К сожалению, у девочки были определенные проблемы со здоровьем. Лолита встала перед выбором: остаться с ребенком и жить на копейки, которые будет давать муж или отдать девочку на воспитание маме, чтобы самостоятельно обеспечить им достойный уровень жизни.
Звезда предпочла последний вариант и уверена, что поступила правильно. Их брак с Цекало распался, а сама она после сменила еще не одного мужа. Последний союз оказался непростым для знаменитости. Милявская влюбилась фитнес-тренера Дмитрия Иванова по-настоящему, а он, по ее словам, пользовался не только чувствами, но и деньгами.
Лолита призналась: ей приходилось содержать маму, дочь и супруга. Когда мужчина изменил, нервы знаменитости сдали. Артистка подала на развод, назвала мужчину альфонсом и зареклась в будущем связываться с кем-либо.

Мария Порошина

В отличие от Лолиты, Мария всегда хотела большую семью. Об этом говорит наличие у женщины 4-х дочек и одного сына.
Самую старшую — Полину, Порошина родила от Гоши Куценко. Актер оказался порядочным мужчиной, он интересовался делами дочки и как мог поддерживал бывшую супругу. Сейчас они общаются очень тепло.
Второй брак стал испытанием для знаменитости. Будучи замужем за Ильей Древновым, Мария родила еще троих детей. К сожалению, муж в профессии особых успехов не достиг. Порошиной пришлось самостоятельно заняться вопросом обеспечения большой семьи. Кроме мужа и детей актриса помогала маме и оплачивала услуги домашнего персонала.
Этот союз тоже распался. Что стало причиной, теперь уже бывшие супруги не говорят. Поклонники предполагают, что Мария устала от забот и нашла утешение в другом мужчине, от которого и забеременела. Древнов якобы не стал этого прощать.
Сейчас Порошина по-прежнему продолжает обеспечивать всю семью: маму и пятерых детей.

Олеся Железняк

У актрисы, в отличие от предыдущих дам нашего рейтинга, брак оказался крепким. Со своим мужем, Спартаком Сумченко, Олеся состоит в браке уже больше 20 лет. Они воспитывают четверых детей.
Мужчина по образованию также актер, но в отличие от Олеси, его карьера не сложилась. Когда Железняк стали приглашать в сериалы, а ее популярность начала стремительно расти, супруги приняли решение, что жена займется обеспечением всей семьи.
Спартак взял на себя бытовые обязательства и воспитание детей. Этот необычный для российских реалий формат отношений выдержал проверку временем. Олеся благодарна супругу за все, что он делает. Железняк искренне считает себя счастливой женщиной.
Поклонники в последнем сомневаются. Некоторые пользователи сети уверены, что Олесе не стоило заниматься обеспечением семьи. По мнению приверженцев этого мнения, ответственность за финансовую составляющую должна лежать на мужчине.
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Звёзды , Фото , Лолита Милявская , Олеся Железняк , Дмитрий Иванов , Александр Цекало , Мария Порошина , Гоша Куценко , Спартак
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