Знаменитые женщины, которые вынуждены содержать мужа и детей 

Дамы из нашего рейтинга никогда не надеялись на мужчин и брали все в свои руки.

Дамы из нашего рейтинга никогда не надеялись на мужчин и брали все в свои руки. Такой силе воле и закалке позавидует любой представитель сильного пола.

У певицы была очень богатая и насыщенная жизнь. У звезды есть ребенок и 5 браков за плечами.

Единственная дочь знаменитости родилась в браке с Александром Цекало . К сожалению, у девочки были определенные проблемы со здоровьем. Лолита встала перед выбором: остаться с ребенком и жить на копейки, которые будет давать муж или отдать девочку на воспитание маме, чтобы самостоятельно обеспечить им достойный уровень жизни.

Звезда предпочла последний вариант и уверена, что поступила правильно. Их брак с Цекало распался, а сама она после сменила еще не одного мужа. Последний союз оказался непростым для знаменитости. Милявская влюбилась фитнес-тренера Дмитрия Иванова по-настоящему, а он, по ее словам, пользовался не только чувствами, но и деньгами.

Лолита призналась: ей приходилось содержать маму, дочь и супруга. Когда мужчина изменил, нервы знаменитости сдали. Артистка подала на развод, назвала мужчину альфонсом и зареклась в будущем связываться с кем-либо.

В отличие от Лолиты, Мария всегда хотела большую семью. Об этом говорит наличие у женщины 4-х дочек и одного сына.

Самую старшую — Полину, Порошина родила от Гоши Куценко . Актер оказался порядочным мужчиной, он интересовался делами дочки и как мог поддерживал бывшую супругу. Сейчас они общаются очень тепло.

Второй брак стал испытанием для знаменитости. Будучи замужем за Ильей Древновым, Мария родила еще троих детей. К сожалению, муж в профессии особых успехов не достиг. Порошиной пришлось самостоятельно заняться вопросом обеспечения большой семьи. Кроме мужа и детей актриса помогала маме и оплачивала услуги домашнего персонала.

Этот союз тоже распался. Что стало причиной, теперь уже бывшие супруги не говорят. Поклонники предполагают, что Мария устала от забот и нашла утешение в другом мужчине, от которого и забеременела. Древнов якобы не стал этого прощать.

Сейчас Порошина по-прежнему продолжает обеспечивать всю семью: маму и пятерых детей.

У актрисы, в отличие от предыдущих дам нашего рейтинга, брак оказался крепким. Со своим мужем, Спартаком Сумченко, Олеся состоит в браке уже больше 20 лет. Они воспитывают четверых детей.

Мужчина по образованию также актер, но в отличие от Олеси, его карьера не сложилась. Когда Железняк стали приглашать в сериалы, а ее популярность начала стремительно расти, супруги приняли решение, что жена займется обеспечением всей семьи.

Спартак взял на себя бытовые обязательства и воспитание детей. Этот необычный для российских реалий формат отношений выдержал проверку временем. Олеся благодарна супругу за все, что он делает. Железняк искренне считает себя счастливой женщиной.

Поклонники в последнем сомневаются. Некоторые пользователи сети уверены, что Олесе не стоило заниматься обеспечением семьи. По мнению приверженцев этого мнения, ответственность за финансовую составляющую должна лежать на мужчине.