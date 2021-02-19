На слуху: как политика поменяла жизнь Лазаревой 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Новая жена известного российского ведущего и шеф-повара Константина Ивлева рассказала о своем браке. Об этом сообщает издание Starhit.

По словам девушки, на нее обрушились негатив и травля в Сети. Все дело в том, что отношения с Валерией Куденковой начались в тайне от жены Ивлева, а узаконили их спустя два месяца после развода шеф-повара.

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В нулевых Татьяна Лазарева была одной из главных комедийных актрис страны. А потом в один момент звезда исчезла с экранов. Актриса рассказала изданию StarHit, что на это повлияла ее гражданская позиция.

Актриса Мария Миронова опровергла появившиеся слухи. Дело в том, что недавно в СМИ появилась информация, что артистка осталась без работы. Якобы из-за конфликтов с директором "Ленкома" Марком Варшавером постановки с ее участием выводят из репертуара.

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Певец Сергей Лазарев заявил, что за последние 20 лет журналисты о нем что только не писали. Он спокойно относится к сплетням вокруг своего имени и уже давно перестал на них реагировать. Как заметил исполнитель, примерно 80 процентов новостей о нем не соответствуют действительности.

Российский актер Сергей Жигунов остался без квартиры. Это случилось из-за долгов, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, в 2017 году Жигунов взял в кредит 36 миллионов рублей на кинопроизводство. Актер с супругой Верой выступили поручителями по займу и заложили свою недвижимость: четыре земельных участка, дом, баню, гараж и две квартиры.