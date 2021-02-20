Цымбалюк-Романовская раскрыла причины расставания с Джигарханяном

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ озвучила причины расставания с актером Арменом Джигарханяном . Виталина Цымбалюк-Романовская.

«У него был серьезный недостаток — преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья. Начала прогрессировать деменция. Из-за этого мы и расстались».

Виталина Цымбалюк-Романовская Отметим, что Армен Джигарханян пережил два инсульта. После расставания с женой он заявил, что больше никогда не хочет ее видеть. Сама она не раз отмечала, что около народного артиста было плохое окружение. Эти люди наговорили про пианистку Джигарханяну много всяких гадостей. Многое из этого, как она считает, было неправдой.