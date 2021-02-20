Как выглядел Леонтьев до популярности 

Многие известные эстрадные артисты и знаменитые актеры с детства знают, кем они хотят быть. Однако в обычной жизни осознание своего предназначения приходит не сразу. В прошлом Леонтьев перепробовал множество профессий, чтобы найти себя в качестве эстрадного певца.

Разнорабочий

Леонтьев родился в республике Коми, его родители были ветеринарами-оленеводами. Уже в более осознанном возрасте будущий певец мечтал стать океанологом и пытался поступить в Дальневосточный университет, но попытка не увенчалась успехом из-за недостатка финансов. Тогда же он подал документы на поступление в ГИТИС, но в последний момент решил забрать их.

После неудачной попытки получения высшего образования Леонтьев вернулся в город Юрьевец, где жили его родители. Там он был разнорабочим и пробовал свои силы в качестве подсобного рабочего, почтальона, портного, электрика. Потом он уехал в Воркуту и стал работать лаборантом в Научно-исследовательском институте оснований и подземных сооружений. С работой он совмещал учебу в Ленинградском горном институте.

Начало музыкальной карьеры

Впервые он выступил с сольным концертом на сцене во Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты. Годом ранее он занял второе место на региональном конкурсе "Песня-71" в Воркуте.

После того, как Леонтьев понял, что хочет связать свою жизнь с музыкой, он устроился на работу в филармонию в Сыктывкаре и стал солистом группы "Мечтатели", которую позднее переименовали в "Эхо". В 1979 году Леонтьев перешел работать в Горьковскую филармонию с условием, что его отправят на конкурс в Ялте. Соревнование транслировалось на весь СССР и артист занял первое место. После конкурса он начал сотрудничать с композитором Давидом Тухмановым, который помог певцу стать знаменитым. Уже в 80-х Леонтьев был известен во всем Союзе и давал концерты, которые собирали аншлаг.