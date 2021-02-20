Что стало с единственным сыном Баскова и почему не общается с отцом

Далеко не все знают, что «натуральный блондин» Николай Басков когда-то давно связывал себя узами брака и даже стал отцом сына. Однако совместная жизнь у молодых не сложилась. Как сейчас живет 15-летний подросток и общается ли с отцом?

Свадьба и семейная жизнь

Николай Басков женился в далеком 2001 году, когда ему было 25 лет. Избранницей артиста стала Светлана Шпигель — дочь олигарха и продюсера Бориса Шпигеля , с которым Николай начал работать в 90-х годах.

Сначала молодые люди просто общались, потом подружились, а позже поняли, что их чувства намного сильнее. Закрутился роман, который закончился бракосочетанием. Отец Светланы был против союза, но смирился с выбором дочери.

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Так сложилось, что именно в это время Басков стал популярным. Из-за постоянной занятости он редко появлялся дома, отсутствовал несколько дней подряд, приходил за полночь. Светлана разочаровалась в браке, ведь она практически не видела супруга.

Рождение сына и развод

Несмотря на это, девушка решила родить малыша, в надежде, что их семейная жизнь наладится. Мальчик Бронислав появился на свет в 2006 году. Ему дали двойную фамилию: Басков-Шпигель.

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К сожалению, рождение ребенка никак не повлияло на Баскова. Для него по-прежнему карьера была важнее семьи. Светлана устала терпеть такое отношение и подала на развод. В 2008 году состоялось официальное расторжение брака.

Супруга была обижена на бывшего возлюбленного, поэтому расстались они очень тяжело. Особенно сложно пришлось Николаю, ведь Светлана запретила ему видеться с сыном и оставила только часть из двойной фамилии. Мальчик стал Брониславом Шпигелем. Богатый и могущественный отец, по слухам, вмешался в скандал и поддержал дочь. Силы были неравными, и Николай сдался без боя.

За всю жизнь Басков видел сына всего несколько раз, и то маленьким.

Второй брак Светланы Шпигель

Через 3 года Светлана вышла замуж второй раз. Избранником стал бизнесмен Вячеслав Соболев . Мужчина усыновил Бронислава, а тот, не зная родного отца, называл его папой и по-настоящему к нему привязался.

Вскоре у супругов родилась общая дочка, которую назвали Ниной. Но и второе замужество Светланы оказалось провальным. Пара развелась, а Шпигель с детьми решила покинуть Россию.

Как живет Бронислав Шпигель сейчас

Сын Баскова сейчас уже подросток, парню исполнилось 15 лет. Он вместе с мамой и сестрой живет в Израиле, и не известно, знает ли, кто его биологический отец.

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Светлана полностью засекретила свою жизнь и не является публичной личностью. Она живет в чужой стране уже несколько лет. Социальные сети если и есть, то закрыты от посторонних глаз.

Николай Басков ни разу не предпринимал попытки найти экс-жену или начать общение с взрослым сыном. Артист не раз говорил, что Бронислав вырастет и сам примет решение: знакомиться с отцом или так его и не узнать вживую.