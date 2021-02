Дженис Дикинсон ходит немало слухов, некоторые ее ненавидят, другие — завидуют, третьи — восхищаются ее упорству и терпению.

Дикинсон сумела не только сама добиться успехов в модельном бизнесе, но и «поставить на ноги» многих других красоток. Подробнее о непростой, но интересной истории жизни «первой в мире супермодели» читайте в нашем материале.

Чтобы вы сразу поняли, насколько самоуверенной и амбициозной была Дженис, уточним, что титул «первой в мире супермодели» она присвоила себе сама. Возможно, именно нелегкая жизнь заставила будущую красотку выработать несокрушимый характер и уверенность в собственных силах.

Первые проблемы начались у Дженис еще в раннем возрасте — ее отец много пил, часто скандалил и поднимал на мать руку. Но дальше — хуже: с 5 лет он начал насиловать ее сестру, а когда Дженис исполнилось девять, впервые совершил сексуальное насилие и по отношению к ней. Об этом модель позже рассказала в своей книге «Никто не защитит» («No Life­guard on Duty: The Acci­den­tal Life of the World’s First Supermodel»).

Ни разу они с сестрой не слышали от родителей ласковых слов, не испытывали радость от теплых объятий, не получали подарков на праздники… Вместо этого в их жизни были вечные ссоры, пьянки и дебош. Своего отца Дикинсон называет «монстром», а мать — его «психологической жертвой».

К дочерям мужчина относился пренебрежительно. К примеру, Дженис он часто говорил: «Ты никогда не будешь из себя что-либо представлять!». Возможно, именно тогда ее характер закалился, и появилось желание добиться успеха всем назло!

В 1970‑х годах девушка приняла решение стать моделью. Для этого она отправилась на конкурс «Мисс высокая мода» и к зависти многих одержала в нем победу. Окрыленная успехом, юная красотка стала обивать пороги всех модных агентств, но почти везде ее ждал отказ… В то время на пике популярности находились миниатюрные голубоглазые блондинки, и брюнетка Дженис в образе роковой женщины явно не вписывалась в их компанию.

Однако удача все же улыбнулась ей! Дикинсон смогла пройти кастинг в агентство Жака Сильверштейна. Правда, не обошлось без хитрости… Так как портфолио начинающей модели оставляло желать лучшего, ей пришлось соврать будущему работодателю, сказав, что это — черновой вариант, а настоящее портфолио рассматривают в другом месте.

Также Дикинсон помогла девушка Сильверштейна манекенщица Лоррейн Бракко . Та увидела в юной брюнетке огромный потенциал и познакомила ее с арт-директором парижского отделения журнала «Vogue».

Модельные старания Дженис уже скоро привели ее в Париж, где «экзотический вид» красотки обеспечил ей место в европейской индустрии моды. С тех пор лицо Дикинсон практически не сходило с обложек таких известных журналов, как «Harper’s Bazaar», «Elle», «Glamour», «Sports Illustrated» и даже «Playboy». Но настоящим звездным успехом можно назвать ее сотрудничество с изданием «Vogue» — на счету Дженис 37 обложек для этого модного издания!

Когда в 1978 году модель вернулась в США, ее портфолио уже было толщиной с телефонную книгу, поэтому все агентства сами мечтали с ней сотрудничать. Она стала музой для Версаче, Аззедина Алайи, Валентино и Кельвина Кляйна. Тогда гонорар Дженис составлял примерно 2 000 долларов в день, что сделало ее первой моделью, которая смогла приблизиться к голливудским «зарплатам».

Конечно же, испытание славой не прошло для девушки бесследно. В 19 лет Дикинсон, по ее же признанию, съедала за месяц один салат, так как «все остальное время находилась на кокаиновой диете». Уже скоро употребление наркотических веществ, распитие алкоголя и участие в сексуальных оргиях стали едва ли не обыденными занятиями модели. На удивление, Дженис не стыдилась своего образа жизни, и могла откровенно рассказать в интервью о том, какие наркотики сегодня принимала или сколько всего любовников у нее было.

Среди постоянных сексуальных партнеров модели следует выделить актера Рона Леви, Саймона Филдса , некого Альберта Б. Герстона и Доктора Роберта Гернера . Со всеми ними она состояла в браке, но позднее развелась.

Также миру запомнился роман Дикинсон и Сталлоне. Спустя несколько недель после первого свидания модель заявила актеру, что ждет от него ребенка, чему он безумно обрадовался. Но адвокат мужчины уговорил его сделать тест на отцовство, и тогда выяснилось, что новорожденная девочка по имени Саванна на самом деле дочь бывшего бойфренда Дикинсон.

К концу 90‑х карьера модели пошла на спад, из-за чего она еще больше пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Спасла ситуацию другая знаменитая модель Тайра Бэнкс, которая пригласила Дикинсон стать членом жюри и наставницей в шоу «Топ-модель по-американски». Какое-то время передача и сама Дженис в роли одной из ведущих пользовались безумным успехом, но вскоре продюсеры ее уволили, посчитав ее высказывания в адрес начинающих моделей слишком жестокими и прямолинейными.

На место Дикинсон наняли легендарную Твиги, но участие в проекте дало ей толчок начать собственное шоу под названием «Модельная школа ведьмы Дженис». Этот проект до сих пор на плаву.

Помимо беспорядочных сексуальных связей, взбалмошного характера, пристрастия к наркотикам и скандального поведения, Дикинсон также прославилась своими пластическими операциями. За всю жизнь супермодель подвергала свое тело самым разным хирургическим вмешательствам более 100 раз! Поклонники убеждены, что именно пластика испортила внешность женщины, ведь от ее естественной красоты не осталось и следа…

В 2016 году Дженис поставили диагноз рак молочной железы, но она сумела с ним справиться и снова продолжает вести активную светскую жизнь, координирует работу своего модельного агентства и наслаждается жизнью… По крайней мере, так все выглядит со стороны и так говорит сама Дженис. А верить ей или нет — решать вам. Учитывая стальной характер этой женщины и ее стремление быть в центре внимания, мы сомневаемся, что она смогла бы признать собственное поражение.