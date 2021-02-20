От продавщицы нижнего белья до королевы бурлеска: история Диты фон Тиз 

Родившись в Мичигане, Хизер Рене Суит выросла очарованной золотым веком кинематографа, пин-апом и винтажным дамским бельем. В детстве Хизер была ничем не примечательной среди своих сверстниц, еще одной среднестатистической девочкой со светлыми волосами. До 15 лет она серьезно занималась балетом, в 13 уже ставила сольные номера и долгое время хотела стать балериной.

В Twit­ter Дита фон Тиз призналась, что по отцовской линии имеет армянское происхождение. Об этом она заявила во время участия в конкурсе «Евровидение-2009», восторгаясь выступлением представительниц Армении — Инги и Ануш Аршакян. О своих армянских корнях Дита фон Тиз охотно упоминает и во время различных интервью, сообщая, что ее бабушка была наполовину армянкой.

Хизер была средней из трех дочерей семьи Суит. Родители — Бонни и Кен Суит, машинист и маникюрша. Старшая сестра Сара всегда была активной и иногда чересчур шумной, но этим заслужила благосклонность отца — в ней Суит-старший видел изюминку, а Хизер считал слишком простой. Будущая фон Тиз была маминой дочкой — она как никто другой замечала и понимала мамину страсть к красивой одежде и косметике. Но семья машиниста и маникюрши не могла похвастаться хорошим финансовым положением.

В детстве Бонни удалось найти для дочери идеальную игру: пока она занималась хозяйством, Хизер отправлялась в комнату и примеряла бабушкины платья, шляпки и сумочки, которые хранились в огромном чемодане под родительской кроватью. От матери Хизер унаследовала одну простую истину, которой придерживается до сих пор: будь женщиной, наслаждайся своей женственностью и сияй настолько сильно, насколько это возможно. Всё нереализованное стремление Бонни к лоску и шику Хизер воплотила в себе, став всемирно известной королевой бурлеска Дитой фон Тиз.

Уже тогда, будучи обыкновенной девочкой-подростком, Хизер стала преданной поклонницей пин-апа. Несколько журналов она купила в букинистической лавке. Хизер смотрела на этих девушек постоянно — да, они отличались от маминых кумиров, но при этом были волшебно беззаботны и ухожены до кончиков пальцев.

Когда Хизер исполнилось 15, семье пришлось переехать. На новом месте девушка начала работать в магазине женского белья. В колледже Суит изучала исторический костюм и тогда уже мечтала работать костюмером на съемочных площадках. Позже Дита фон Тиз реализует свою мечту — сегодня на собственных шоу она сама создает сценические образы.

С 19 лет Хизер подрабатывала, танцуя в ночных клубах. В этот период у девушки было сразу две работы. Оставив работу в магазине белья, Хизер начала работать консультантом в магазине косметики. Днем она продавала помады и советовала дамам, какие духи выбрать, а вечером танцевала стриптиз в клубе Captain Cream.

Танцовщицей в стрип-клуб Captain Cream, где родилась основа ее имиджа, Хизер устроилась в 1990 году. Через год она взяла себе псевдоним Дита в честь кинозвезды 20‑х годов Диты Парло

Уже тогда она понимала, что простое и бездушное раздевание под музыку не для нее и образы, которые выбирали себе загорелые дочерна блондинки в ковбойских сапогах, совершенно ей не подходят. В те годы девушка уже променяла невыразительный блонд на иссиня-черный цвет, который превратил ее в женщину с другой планеты.

Вид «американской секс-мечты» того времени совершенно не привлекал Диту, да и не подходил ей. Тогда она вновь обратилась к своим кумирам — великолепным и слегка легкомысленным барышням со страниц ретрожурналов.

Она выбирала такие наряды, которые становились важной частью самого шоу. На первый план выходил не факт того, что девушка раздевается, а сам процесс: слегка приспустить длинную оперную перчатку, долго, томительно и элегантно стягивать кружевной чулок. Зрители были в восторге.

Всего через два года Диту накрыла волна популярности. Каждое ее выступление было «номером» — тщательно срежиссированным маленьким этюдом, от которого невозможно было оторвать взгляд. Скажем, танец с веерами, напоминавший о японских гейшах. Этот номер Дита реанимировала — в честь его создательницы, легендарной танцовщицы Салли Рэнд. Когда Дита делала первые шаги в карьере, именно воспоминание о Салли Рэнд спасло ее от чувства неловкости и стыда.

В бурлеске Дита начала выступать не сольно, а с группой танцовщиц, которые являлись инициаторами возрождения жанра. Фон Тиз по сей день вдохновляется мюзиклами и кино 30‑х и 40‑х годов. Ее уникальный стиль был навеян образами Луизы Казати, Анны Пьяджи и Изабеллы Блоу.

Дита рано начала колоть ботокс и никогда этого не скрывала. Когда после презентации номера с бокалом мартини к ней подошел сам Хью Хефнер , кажется, только омолаживающий ботокс помог ей сохранить положенную невозмутимость. Тогда основатель Playboy предложил танцовщице сняться для обложки журнала. Такое событие было равносильно мировому признанию.

Перед фотосессией Дита наотрез отказалась от услуг стилиста и визажиста. И не прогадала — образ утонченной леди, слегка кокетливой и, разумеется, невероятно сексуальной, в исполнении бывшей Хизер Суит оказался как всегда выигрышным.

Несколько дней спустя Playboy для публикации запросил у Диты ее полное имя. Тогда она открыла телефонную книгу и, наугад ткнув ухоженным пальчиком, выбрала фамилию «фон Триз» (von Treese). Но редакторы допустили опечатку, и журнал вышел с подписью Dita von Teese. И в тот момент родилась легенда.