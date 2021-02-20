Моргенштерну поставили памятник в Петербурге 

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Создатель бронзового бюста исполнителя, блогер Илья Плавник заявил, что потратил около полумиллиона рублей личных средств, чтобы выразить хип-хоп-артисту из Уфы свое почтение.

«Музей [имени Моргенштерна] будет в Санкт-Петербурге на Крестовском острове», — добавил он.

Плавник также отметил, что готов к сотрудничеству с властями Башкирии, откуда родом Моргенштерн.

«Я открыт для любых предложений, но пока что музей финансируется из моего кармана», — подчеркнул блогер.

Он добавил, что разговаривал с Моргенштерном после установки памятника, однако не стал раскрывать подробности беседы корреспондентам.

Моргенштерн — российский рэп-исполнитель и музыкант. Ранее активно вел видеоблог на YouTube. Артист также прославился скандальными заявлениями и эпатажными акциями.