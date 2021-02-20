Дочь Заворотнюк поделилась совместной фотографией с мамой 

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, не правильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет».