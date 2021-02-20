Дочь Заворотнюк поделилась совместной фотографией с мамой 

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк впервые за многие месяцы опубликовала снимок со своей мамой. Фотографию девушка разместила на личной странице в Instagram.
Кадр был сделан еще в 2017 году, когда Анастасия прекрасно себя чувствовала. Вместе с дочерью актриса на снимке находится в машине.
@anna_zavorotnyuk
Под фотографией Анна Заворотнюк призналась, что последние два года были самыми тяжелыми для нее. По словам девушки, она не хочет, чтобы ее жалели, и желает, чтобы журналисты оставили ее в покое:
«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, не правильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет».
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