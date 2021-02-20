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Светлаков рассказал, как сохраняет гармонию в отношениях с женой 

Мария Грибова 2 часа назад
Светлаков рассказал, как сохраняет гармонию в отношениях с женой
Фото: РИА Новости
Известный шоумен Сергей Светлаков почти восемь лет счастлив в браке со своей второй женой Антониной Чеботаревой. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, как ему удается сохранять гармонию в отношениях.
Несмотря на свою занятость, Светлаков много времени уделяет семье и не забывает радовать свою супругу на День святого Валентина:

«Пять лет назад мне было все равно, как я проведу День всех влюбленных. Сейчас уже нет, жена ждет подарка хотя бы в виде какого-то похода в кино. Мы два года подряд ездим за город, в отель, убегаем от детей и проводим время вдвоем».

Шоумен также уверен, что со временем этот праздник сможет стать государственным.
Ранее «Рамблер» писало том, что дочь Заворотнюк поделилась совместной фотографией с мамой.
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