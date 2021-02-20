На слуху: Цымбалюк-Романовская раскрыла причины расставания с Джигарханяном 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@anna_zavorotnyuk

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк впервые за многие месяцы опубликовала снимок со своей мамой. Фотографию девушка разместила на личной странице в Instagram.

Известный шоумен Сергей Светлаков почти восемь лет счастлив в браке со своей второй женой Антониной Чеботаревой. Несмотря на свою занятость, Светлаков много времени уделяет семье и не забывает радовать свою супругу на День святого Валентина.

Отвечая на вопросы подписчиков, Шепелев высмеял информацию о закрытии своей программы «Ты как я». И в дополнение к этому телеведущий опубликовал снимок, на котором он прикрывает лицо ладонью.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ озвучила причины расставания с актером Арменом Джигарханяном. Виталина Цымбалюк-Романовская.