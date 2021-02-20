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На слуху: Цымбалюк-Романовская раскрыла причины расставания с Джигарханяном 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Цымбалюк-Романовская раскрыла причины расставания с Джигарханяном
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Дочь Заворотнюк поделилась совместной фотографией с мамой

@anna_zavorotnyuk
Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк впервые за многие месяцы опубликовала снимок со своей мамой. Фотографию девушка разместила на личной странице в Instagram.
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Светлаков рассказал, как сохраняет гармонию в отношениях с женой

Известный шоумен Сергей Светлаков почти восемь лет счастлив в браке со своей второй женой Антониной Чеботаревой. Несмотря на свою занятость, Светлаков много времени уделяет семье и не забывает радовать свою супругу на День святого Валентина.
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Шепелев прокомментировал слухи об увольнении с ТНТ

Отвечая на вопросы подписчиков, Шепелев высмеял информацию о закрытии своей программы «Ты как я». И в дополнение к этому телеведущий опубликовал снимок, на котором он прикрывает лицо ладонью.
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Цымбалюк-Романовская раскрыла причины расставания с Джигарханяном

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ озвучила причины расставания с актером Арменом Джигарханяном. Виталина Цымбалюк-Романовская.
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Лолита рассекретила нового возлюбленного и подтвердила замужество

В начале года Лолита в шоу «Маска» на НТВ проговорилась, что вышла замуж в шестой раз. «Я вообще-то уже замужем!» — сообщила тогда певица Филиппу Киркорову, который объяснял ее цветущий вид влюбленностью.
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Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Анастасия Заворотнюк , Сергей Светлаков , Армен Джигарханян , РИА Новости , НТВ
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