Бузова назвала главную причину разрыва с Давой 

На странице своего микроблога звезда пооткровенничала с подписчиками.

Ольга призналась, что виноват в расставании не только Манукян, но и она:

Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился… Виноваты, конечно, оба. Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу. Знаете, снежным комом наваливаются проблемы и какой-то замкнутый круг получается. Иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать.

Бузова также отметила, что за два года Давид стал для нее родным человеком и она надеется, что он будет счастлив.

Ольга сейчас отказывается обсуждать подробности непростого разрыва и с Манукяном и делиться личными переживаниями, говоря, что должно пройти время, чтобы оценить ситуацию трезво и суметь рассказать о расставании максимально объективно.