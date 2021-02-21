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Бузова назвала главную причину разрыва с Давой 

Александра Нечаева 2 часа назад
Бузова назвала главную причину разрыва с Давой
Фото: @buzova86
На странице своего микроблога звезда пооткровенничала с подписчиками.
Ольга призналась, что виноват в расставании не только Манукян, но и она:

Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился… Виноваты, конечно, оба. Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу. Знаете, снежным комом наваливаются проблемы и какой-то замкнутый круг получается. Иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать.

Бузова также отметила, что за два года Давид стал для нее родным человеком и она надеется, что он будет счастлив.
Ольга сейчас отказывается обсуждать подробности непростого разрыва и с Манукяном и делиться личными переживаниями, говоря, что должно пройти время, чтобы оценить ситуацию трезво и суметь рассказать о расставании максимально объективно.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что дочь Заворотнюк поделилась совместной фотографией с мамой.
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