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Представитель Вознесенской опроверг слухи о ее бедности 

Газета.Ru и ещё 8 44 минуты назад
Представитель Вознесенской опроверг слухи о ее бедности
Фото: Lenta.ru
Представитель актрисы Анастасии Вознесенской объяснил, почему она не пришла на похороны супруга, народного артиста Андрея Мягкова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Он отметил, что семья возмущена появившимися слухами об одиночестве и бедности актрисы, поэтому решила дать комментарий, от которого ранее воздерживалась.

«Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья», — подчеркнул ее представитель.

По его словам, Вознесенская получает хорошую пенсию, поэтому ни в чем не нуждается. Кроме того, она находится в окружении родных, в частности племянников.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет 18 февраля. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Ранее стали известны детали гибели актера.
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Звёзды , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская
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