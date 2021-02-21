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Алиса Мон рассказала о невыносимой жизни с экс-мужем 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Алиса Мон рассказала о невыносимой жизни с экс-мужем
Фото: Вечерняя Москва
Певица Алиса Мон рассказала о невыносимой жизни со вторым мужем Сергеем Муравьевым. Она призналась, что супруг мог поднять на нее руку в порыве гнева, также он часто оскорблял артистку. Она находилась под постоянным контролем и психологическим давлением.

— Были страшные оскорбления со стороны мужа. Он говорил мне: «Ты девочка с помойки. Ничего без меня не можешь, не умеешь, ты никто без меня. Я гений, а ты никто». Прямо до крови он не избивал, однажды только так навалился, что вывихнул мне ногу. Также Сергей разбивал мне губу, синяки тоже бывали. Он мог и морально так меня довести, что жить не хотелось,

— рассказала Мон в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Она призналась, что очень долго терпела издевательства мужа, не могла уйти из-за маленького сына Сергея, так как Муравьев грозился его забрать. Но однажды певица все-таки сбежала от супруга-тирана. Он ушел рано утром из дома и не запер ее, как это делал обычно, тогда Мон быстро собрала вещи, взяла сына и улетела к родителям в маленький городок Слюдянка в Иркутской области.
Там певица устроилась в местный Дом культуры художественным руководителем, но всегда мечтала вернуться в Москву, чтобы продолжить карьеру певицы на большой сцене. Ей это удалось, но совсем ненадолго. Песня «Алмаз», написанная Мон, взорвала все чарты, но артистке не повезло с продюсером, который обворовал ее. После этого у певицы уже не получилось повторить былого успеха.
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Женский форум
Звёзды , Сергей Муравьев , НТВ
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