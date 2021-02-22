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Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы
Фото: Lenta.ru
Бывшая участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что могла бы пойти в депутаты Госдумы от Читинской области (ныне — Забайкальский край). Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Лучше — правду».
Ведущая заявила, что хорошо знает о проблемах мест, где родилась. «Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи», — заявила Боня. По ее словам, рядом с родным городом Краснокаменск были поселения заключенных.
Боня подчеркнула, что, став депутатом, она захотела бы уделить особое внимание спортивному развитию молодежи. «

Если бы мне дали 200 миллионов евро с задачей потратить их на Забайкальский край, я бы какие-нибудь хорошие академии открыла», — сказала она.

Ранее Боня пожаловалась, что платит за электричество в Монако, где она временно проживает, около 500 евро (44,5 тысячи рублей) в месяц. Боня отметила, что ей приходится самостоятельно вносить все коммунальные платежи. Она отметила, что старается без задержек платить по счетам.
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Звёзды , Виктория Боня , Госдума
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