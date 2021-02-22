Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы 

Бывшая участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что могла бы пойти в депутаты Госдумы от Читинской области (ныне — Забайкальский край). Об этом она рассказала в YouTube -шоу «Лучше — правду».

Ведущая заявила, что хорошо знает о проблемах мест, где родилась. «Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи», — заявила Боня. По ее словам, рядом с родным городом Краснокаменск были поселения заключенных.

Боня подчеркнула, что, став депутатом, она захотела бы уделить особое внимание спортивному развитию молодежи. «

Если бы мне дали 200 миллионов евро с задачей потратить их на Забайкальский край, я бы какие-нибудь хорошие академии открыла», — сказала она.