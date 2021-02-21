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«Это не проблема красивой женщины»: Рудова обиделась на критику подписчиков 

Полина Алферова 2 часа назад
«Это не проблема красивой женщины»: Рудова обиделась на критику подписчиков
Фото: @rudovanata
Актриса опубликовала пространный текст о красоте женского тела и ограниченности общества.
Наталья Рудова не стесняется демонстрировать свое тело, регулярно выставляя фотографии в купальниках, однако постоянно сталкивается с критикой подписчиков. На этот раз актриса удалила свежую фотографию в неоновом купальнике и поделилась сокровенными мыслями.

«Выставила морское, яркое фото, чтобы поднять и себе и вам настроение, и понеслась.. «Хочешь чтобы к тебе серьезно относились, а сама постишь фотки в купальнике»», — пожаловалась Наталья.

Актриса объяснила, что подписчики неправильно воспринимают ее снимки и подчеркнула, что художники веками воспевали красоту женского тела, в том числе и обнаженного.

«Спрячь! Уйди в тень! Не отсвечивай! Будь как все! Будь меньше чем все! Будь серой мышью! Так учили нас в школе, так говорят своим детям, так рождается зажатое общество и люди которые не могут проявить себя. Все что выходит за рамки их «нормы» под запретом!», — Наталья гневно отчитала своих критиков.

Она объяснила, что острая реакция на такие снимки доказывает лишь ограниченность и комплексы тех, кто пишет неприятные комментарии.
@rudovanata
«Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша! Желание унизить, принизить, ткнуть пальцем это желание рассказать о ваших комплексах. Мое тело и то как я выгляжу, не может влиять ни на мой талант ни на многогранность моей души», — подчеркнула актриса.
Свою отповедь Наталья Рудова сопроводила фотографией, на которой предстала абсолютно нагой.
Ранее «Рамблер» писал, что Бузова назвала главную причину разрыва с Давой.
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