«Это не проблема красивой женщины»: Рудова обиделась на критику подписчиков 

Актриса опубликовала пространный текст о красоте женского тела и ограниченности общества.

Наталья Рудова не стесняется демонстрировать свое тело, регулярно выставляя фотографии в купальниках, однако постоянно сталкивается с критикой подписчиков. На этот раз актриса удалила свежую фотографию в неоновом купальнике и поделилась сокровенными мыслями.

«Выставила морское, яркое фото, чтобы поднять и себе и вам настроение, и понеслась.. «Хочешь чтобы к тебе серьезно относились, а сама постишь фотки в купальнике»», — пожаловалась Наталья.

Актриса объяснила, что подписчики неправильно воспринимают ее снимки и подчеркнула, что художники веками воспевали красоту женского тела, в том числе и обнаженного.

«Спрячь! Уйди в тень! Не отсвечивай! Будь как все! Будь меньше чем все! Будь серой мышью! Так учили нас в школе, так говорят своим детям, так рождается зажатое общество и люди которые не могут проявить себя. Все что выходит за рамки их «нормы» под запретом!», — Наталья гневно отчитала своих критиков.

Она объяснила, что острая реакция на такие снимки доказывает лишь ограниченность и комплексы тех, кто пишет неприятные комментарии.

@rudovanata

«Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша! Желание унизить, принизить, ткнуть пальцем это желание рассказать о ваших комплексах. Мое тело и то как я выгляжу, не может влиять ни на мой талант ни на многогранность моей души», — подчеркнула актриса.

Свою отповедь Наталья Рудова сопроводила фотографией, на которой предстала абсолютно нагой.