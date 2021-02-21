Сын рэпера Гуфа и Айзы Долматовой попал в больницу с отравлением 

Айза Долматова сообщила в своем аккаунте о том, что ее сын Сэм от брака с музыкантом Гуфом был госпитализирован после ужина, который доставили из ресторана «Тануки».

«Доставка суш это русская рулетка, никого не хочу обидеть и точно не хочу никакого скандала, но в тануки больше не заказываю», — объяснила Айза произошедшее.

Сначала врачи подозревали у мальчика аппендицит, однако позже поставили другой диагноз — отравление. Также Айза поблагодарила медиков за хорошее отношение: