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Сын рэпера Гуфа и Айзы Долматовой попал в больницу с отравлением 

Полина Алферова 2 часа назад
Сын рэпера Гуфа и Айзы Долматовой попал в больницу с отравлением
Фото: @aizalovesam
Айза Долматова сообщила в своем аккаунте о том, что ее сын Сэм от брака с музыкантом Гуфом был госпитализирован после ужина, который доставили из ресторана «Тануки».

«Доставка суш это русская рулетка, никого не хочу обидеть и точно не хочу никакого скандала, но в тануки больше не заказываю», — объяснила Айза произошедшее.

Сначала врачи подозревали у мальчика аппендицит, однако позже поставили другой диагноз — отравление. Также Айза поблагодарила медиков за хорошее отношение:
«К Сэму в 9 детской больнице относятся как к королю, а он там лежит бесплатно!».
Ранее «Рамблер» писал, что Рудова обиделась на критику подписчиков.
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