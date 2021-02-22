Боня заявила, что могла бы стать депутатом Госдумы 

Телеведущая Виктория Боня заявила, что смогла бы пойти в депутаты Госдумы от Забайкальского края. Об этом она рассказала в шоу "Лучше — правду", опубликованном на YouTube.

Боня призналась, что хорошо знает о проблемах простых людей, так как родилась в Забайкалье и провела там свое детство.

«Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи», — отметила телеведущая.

Звезда также порассудила, на что она бы сделала упор в своей политике. Она рассказала, что ее деятельность была бы направлена на молодежь, в частности, на развитие спорта в регионе.