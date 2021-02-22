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Боня заявила, что могла бы стать депутатом Госдумы 

Елизавета Назарова 1 час назад
Боня заявила, что могла бы стать депутатом Госдумы
Фото: @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня заявила, что смогла бы пойти в депутаты Госдумы от Забайкальского края. Об этом она рассказала в шоу "Лучше — правду", опубликованном на YouTube.
Боня призналась, что хорошо знает о проблемах простых людей, так как родилась в Забайкалье и провела там свое детство.

«Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи», — отметила телеведущая.

Звезда также порассудила, на что она бы сделала упор в своей политике. Она рассказала, что ее деятельность была бы направлена на молодежь, в частности, на развитие спорта в регионе.

«Если бы мне дали 200 миллионов евро с задачей потратить их на Забайкальский край, я бы какие-нибудь хорошие академии открыла», — сказала она.

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